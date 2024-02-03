Kurum, Kanaat Önderleriyle Bir Araya Geldi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü'nde Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle kahvaltı programına katıldı. Kurum, “ İstanbul deprem bölgesi ve biz sizlerle ele ele vereceğiz; deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Beylikdüzü en iyisini hak ediyor" dedi. Programda, sanatçı Orhan Gencebay’ın Murat Kurum için bestelediği seçim şarkısı da ilk kez çalındı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü'nde Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi. Organizasyona, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın da katıldı. Kurum, programda konuşma gerçekleştirdi.

EL ELE DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Kurum, “İstanbul deprem bölgesi ve biz sizlerle ele ele vereceğiz; deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Beylikdüzü en iyisini hak ediyor. Biz Beylikdüzü’nün başı öne eğilsin istemiyoruz, sizlerle birlikte ne ihtiyaç varsa oturupi konuşalım çözelim istiyoruz" dedi.

HEP BERABER KOŞTURACAĞIZ

Kurum, “Bundan önce nasıl çalıştıysak, milletimizin zor anında nasıl olduysak, verdiğimiz sözleri nasıl tuttuysak aynı anlayış ve motivasyonla İstanbul’umuz 39 ilçesi 964 mahallesi için hep beraber koşturacağız diyorum" ifadelerini kullandı.

ORHAN GENCEBAY’IN BESTELEDİĞİ ŞARKI İLK KEZ ÇALINDI

Sanatçı Orhan Gencebay'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un seçim çalışmaları için bestelediği 'Aşkımsın İstanbul' isimli şarkı da programda ilk kez çalındı. Kurum, konuşmasının ardından alandan ayrıldı.