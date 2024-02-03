Samsun’da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. (35) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek', 'bulundurmak' veya 'kullanmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.Ç. (35) yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen D.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.
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Aranan Hükümlü Yakalandı
Samsun’da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. (35) yakalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.