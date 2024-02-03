Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün erken saatlerde meydana gelen olayla ilgili “Bu sabah Lyon Garı’nda bir kişi gözaltına alınmadan önce 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Bir kişi ağır yaralandı. Diğer iki tanesi daha hafif yaralı. Acil servis ekiplerince müdahale edildi” dedi. Saldırganın üstünde bir çekiç ve bir bıçak bulundu. Polis olayın terör saldırısı olmadığını ifade etti.
- Dünya
Paris’te tren garında bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Fransa’nın başkenti Paris’teki Lyon Garı’nda bir kişi, çevrede bulunan 3 kişiyi bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıkladı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.