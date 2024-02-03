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Kocaeli'de Fabrika'da Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kocaeli'de Fabrika'da Yangın mask
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Kocaeliİ’nin Gebze ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Gebze ilçesi Pelitli bölgesindeki bir kimya fabrikasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikaya koşan bazı işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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03 Şub 2024 - 14:32 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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