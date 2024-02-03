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Fidan, Prens Faysal ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Fidan, Prens Faysal ile Görüştü mask

Dışişleri  Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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03 Şub 2024 - 13:58 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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