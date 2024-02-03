Fidan, Prens Faysal ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.