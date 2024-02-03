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Taksi ücretini ödemeyen yolcu şoföre saldırdı

Üsküdar'da iddiaya göre bir kadın yolcu bindiği taksinin ücretini ödemek istemeyince şoför cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Kendisini çeken şoföre sinirlenen kadın tekmeler savurdu.

Taksi ücretini ödemeyen yolcu şoföre saldırdı mask
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Olay, dün saat 22.45 sıralarında Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın yolcu bindiği taksiden taksimetre ücretini ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı. Müşteriden ücretini alamayan sürücü Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Dinçer ücretini ödemeyen müşteriye "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" dedi. Kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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03 Şub 2024 - 13:49 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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