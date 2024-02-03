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TOKİ hak sahiplerini 430 bin lira dolandırdı

Eskişehir'de, TOKİ'nin arsa çekilişlerine katılanları arayıp tapuların çıktığını ve 10 bin lira yatırmaları gerektiğini söyleyerek 43 kişiyi toplam 430 bin lira dolandıran S.O., tutuklandı.

TOKİ hak sahiplerini 430 bin lira dolandırdı mask
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yaptığı arsa çekilişine katılanları arayıp para istendiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. İncelemede TOKİ'nin çekiliş sonucu arsa almaya hak kazananları arayan S.O.'nun kendisini TOKİ'de görevli olarak tanıtıp, 'Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL yatırmanız gerekiyor' diyerek 43 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanan S.O., gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

# için, sevk, PARA

03 Şub 2024 - 13:47 DHA Eskişehir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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