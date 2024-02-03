Çorlu nehri buz tuttu

Doğu Karadeniz'de kar yağışının ardından yüksek kesimli yerleşim alanlarında dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece ölçüldü. Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh Nehri'nin Bayburt’tan geçen bölümünde, yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Nehir kıyısında güzel görüntüler oluştu. Kentte, su göletlerinin yüzeyi buz tutarken, yüksek köyündeki bazı çeşmeler ise dondu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.