- Gündem

DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de eş zamanlı yaptıkları baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

# istanbul, Jandarma, Operasyon, bursa, Antalya, Kayseri

03 Şub 2024 - 13:12 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL