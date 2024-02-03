DEAŞ operasyonu; 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de eş zamanlı yaptıkları baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.