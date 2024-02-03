İki hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi’nde meydana geldi. G.E.’nin kontrolünü yitirdiği 34 SAJ 89 hafif ticari araç, karşı yönden gelen S.G. yönetimindeki 34 HYH 539 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücülerinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.