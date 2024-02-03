İki hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi’nde meydana geldi. G.E.’nin kontrolünü yitirdiği 34 SAJ 89 hafif ticari araç, karşı yönden gelen S.G. yönetimindeki 34 HYH 539 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücülerinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.