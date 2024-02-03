DeFacto'nun Deprem Bölgesine Yardım

DeFacto, 6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen depremin ardından başlattığı yardım çalışmalarını iki ayrı proje ile devam ettiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında deprem bölgesinde bakanlığın korumasında bulunan tüm çocukların 1 yıllık giyim ihtiyacını karşılama sözünü tuttu. Ayrıca, bölgedeki hazır giyim tedarikçilerine desteklerini ise 'üretim hiç durmasın' yaklaşımıyla sürdürüyor.

'Üretim Hiç Durmasın' hareketi kapsamında 33 tedarikçiye Tedarikçi Finansman Sitemi (TFS) ile 6,5 milyon adet ürün siparişi geçildi. Bölgedeki istihdamın desteklenmesi için de yıl boyunca 400'e yakın kişiye istihdam sağlandı. Tüketiciler nezdinde de farkındalık oluşturmayı amaçlayan marka, deprem bölgesinde üretimi yapılan tüm ürünlere özel 'deprem bölgesinde üretilmiştir' etiketi uyguladı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği' kapsamında da 16 bini aşkın ürün siparişi oluşturularak bölgeye sevk edildi. Kızılay ve AFAD aracılığıyla da bölgeye ürün desteği verildi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara konu hakkında yaptığı açıklamada, “6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremin ardından bakanlığımız ve DeFacto arasında yapılan iş birliği kapsamında, deprem bölgesinde korunma ve bakım altında bulunan tüm çocuklarımızın 1 yıllık giyim ihtiyacı karşılanmış, çocukların yaş ve cinsiyet özellikleri ile ihtiyaçlarına uygun ürünler çocuklarımızla buluşmuştur. Bu zorlu süreçte çocuklarımızı destekleyen DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Barış Sönmez öncülüğünde tüm DeFacto ailesine teşekkür ederiz" dedi.

Deprem felaketinin üzerinden geçen zaman boyunca bölgeden ellerini çekmediklerini ve yaraları sarmak için ilk günkü gibi çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Barış Sönmez ise “Öncelikle geçtiğimiz yıl yaşanan afetin etkilerini bir kez daha hatırlayarak, böylesine üzücü olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bölgedeki zararları en aza indirmek ve toplumumuza destek olmak amacıyla iki önemli projeyi hayata geçirdik. Özellikle depremin en savunmasız gruplarından biri olan çocuklarımızın yaşadığı zorluklara odaklanarak, onlara yönelik çalışmalara hızla başladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, deprem bölgesinde koruma altında bulunan çocuklara yönelik bir sorumluluk üstlendik. Verdiğimiz sözü tutarak, bölgede koruma altındaki çocukların 1 yıllık tüm giyim ihtiyaçlarını karşıladık. Geleceğimizin umudu olarak gördüğümüz çocuklarımıza daha güzel günler sunmanın sorumluluğuyla elimizi bölgeden çekmeden her zaman yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Üreticilerin de büyük ölçüde etkilendiği süreçte 'Üretim Hiç Durmasın' anlayışıyla paydaşları için de uzun soluklu bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Sönmez, “Deprem bölgesinde üretim ve istihdamı korumak adına elimizi taşın altına koyduk. Bölgedeki iş ortaklarımızı önceliklendirerek Tedarikçi Finansmanı Sistemi (TFS) yoluyla ödemelerini erkenden gerçekleştirdik. Deprem sonrasında 11 ilimizin ekonomisine ve finansman akışına canlılık katarken, bölgenin sürdürülebilir istihdamına da destek vermeyi hedefledik. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği' kampanyasında da yer aldık" ifadelerini kullandı.