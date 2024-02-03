Bitlis'te, jandarmanın durdurduğu TIR'ın dorsesinde, brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Diyarbakır kara yolundaki Tanrıyar Karakolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir TIR'ı durdurup arama yaptı. TIR'ın brandayla kapalı dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirtilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bitlis Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.