Silahla Havaya Ateş Attı

Zeytinburnu’nda motosikletli maganda üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Ardından da karşı şeritten gelen otomobile silah doğrulttu. O anları ise '8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum' notuyla paylaştı.
Zeytinburnu’nda bir kişinin motosiklet üzerinde seyir halinde iken çektiği videolar tepki topladı. Çektiği videolarda diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde motosiklet kullandığı görülen magandanın paylaştığı bir videoda, motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ettiği ve bir süre sonra silahı karşı şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsüne doğru çevirdiği görülüyor. Maganda bu görüntüyü sosyal medya hesabında, "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notu ile paylaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.