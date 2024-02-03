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Silahla Havaya Ateş Attı

Zeytinburnunda motosikletli maganda üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti.

Silahla Havaya Ateş Attı mask
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Zeytinburnu’nda motosikletli maganda üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Ardından da karşı şeritten gelen otomobile silah doğrulttu. O anları ise '8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum' notuyla paylaştı.

Zeytinburnu’nda bir kişinin motosiklet üzerinde seyir halinde iken çektiği videolar tepki topladı. Çektiği videolarda diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde motosiklet kullandığı görülen magandanın paylaştığı bir videoda, motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ettiği ve bir süre sonra silahı karşı şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsüne doğru çevirdiği görülüyor. Maganda bu görüntüyü sosyal medya hesabında, "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notu ile paylaştı.

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03 Şub 2024 - 12:20 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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