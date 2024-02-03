6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi;

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yağ şişeleri içerisinde 6 kilo 168 gram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve İran uyruklu bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gürbulak Gümrük Kapısı Yolcu Salonu'nda bulunan İran uyruklu bir kişinin eşyası içerisinde, şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş bir sıvı tespit edildi. Gümrük Muhafaza birimlerince, şüpheli sıvıdan numune alınarak analiz yaptırıldı. Analizde sıvının, 'metamfetamin' cinsi uyuşturucu olduğu ve toplam piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu belirlendi. 6 kilo 168 gram uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.