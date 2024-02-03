Tasmasız 'Rottweiler’ın saldırısına uğradı

Olay, Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı'nda meydana geldi. Taksi şoförü Fırat Çetin, Shih Tzu cinsi köpeğini gezdirmeye çıktı. Bu sırada yanlarına gelen tasmasız Rottweiler, Çetin ile köpeğine saldırdı. Çetin'in yaşadığı tedirginlik ve güçlükle kurtulduğu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpeğini parkta gezdirirken, tasmasız köpeğin saldırdığını söyleyen Fırat Çetin, "Köpeğin tasması yoktu ama sahibi vardı. Sahibini tasmasını takması konusunda uyardım. Köpeğime saldırdı. Kucağıma aldığımda da üzerime zıpladı" dedi.
Çetin, saldıran köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu da belirtti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.