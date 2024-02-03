ABD, Suriye ve Irak’taki 85’ten fazla hedefi vurdu

CENTCOM, dün gece yaptığı açıklamada İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Kudüs Gücü ve ona bağlı milis gruplarına karşı Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenlediklerini belirterek 85’ten fazla hedefi vurduklarını duyurdu. Saldırılara ABD’den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da katıldığını belirten CENTCOM, “Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol operasyon merkezleri, istihbarat merkezleri, roketler ve füzeler ve insansız hava aracı depoları ile ABD ve Koalisyon güçlerine yönelik saldırıları kolaylaştıran milis gruplarının ve onların Devrim Muhafızları sponsorlarının lojistik ve mühimmat tedarik zinciri tesisleri yer alıyordu” açıklamasını yaptı.

IRAK’TAKİ 3 TESİSTE, SURİYE’DEKİ 4 TESİSTE TOPLAMDA 85’TEN FAZLA HEDEF VURULDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby saldırılarla ilgili yaptığı basın toplantısında “Irak ve Suriye'deki birliklerimize ve tesislerimize yönelik devam eden saldırılara ve özellikle Ürdün'de üç askerimizin ölümüne, düzinelerce askerimizin yaralanmasına neden olan saldırıya yanıt olarak, ABD askeri güçleri, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği ve onların sponsor olduğu militan gruplar tarafından kullanılan yedi tesiste 85'ten fazla hedefi vurdu. Tesislerin üçü Irak'ta, dördü Suriye'de” dedi.

BİDEN, 3 ASKERİN NAAŞLARINI KARŞILADI

ABD Başkanı Joe Biden ise 28 Ocak’ta Ürdün’de İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) desteklediği militan gruplar tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının saldırısı sonucu üç Amerikan askerinin öldürüldüğünü belirterek dün 3 askerin naaşını Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde aileleriyle birlikte karşıladığını ifade etti. Biden açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu öğleden sonra, benim talimatım doğrultusunda ABD askeri güçleri, Devrim Muhafızları ve ona bağlı milislerin ABD güçlerine saldırmak için kullandığı Irak ve Suriye'deki tesislerdeki hedefleri vurdu. Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek. ABD Ortadoğu'da ya da dünyanın başka herhangi bir yerinde çatışma peşinde değil. Ama bize zarar vermek isteyenler şunu bilsinler: Bir Amerikalıya zarar verirseniz karşılık veririz.”

Beril SÖNMEZ,