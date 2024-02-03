"İstanbul’da imar problemi kalmayacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte Alemdağ Caddesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bulunan AK Nokta’yı ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kurum, “Ümraniyeli kardeşlerim. Bu coşkunuz, kardeşliğiniz için, bizi bir evladınız gibi bağrınıza bastığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız. Ümraniye, 31 Mart’a hazırım diyor. Ümraniye, 31 Mart’ta yeniden İstanbul diyor. Biz, Ümraniye’yi evimiz biliyoruz. Ümraniye’de güzel hayallerin peşinden koşuyoruz. Sevginiz için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN GÜNDEMİNDE OLMAYAN HİÇBİR İŞ BİZİM DE GÜNDEMİMİZDE OLMAYACAK”

Kurum, şöyle devam etti:

“15 gün önce adaylığımız ilan edildikten sonra İstanbul’un her ilçesine gittik. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Gördük ki, İstanbul değişim istiyor. İstanbul yarı zamanlı belediyecilik istemiyor. Boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir anlayış istemiyor. İstanbul el ele, omuz omuza kardeşlik, sevgi ve ilgi istiyor. İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbul’un makus talihini Ümraniye ile değiştireceğiz. Bizi çalışırken göreceksiniz. Biz sadece çalışacağız. İstanbul’un her mahallesinde, sokağında İstanbullular hep illallah etmiş. Ama umut var, heyecan var, sevgi var. Ümraniye biliyor ki, 31 Mart’ta fetret devri bitecek, yeniden yükseliş başlayacak. İstanbul gümbür gümbür, Ümraniye gümbür gümbür geliyor.”

“İSTANBUL’UN EVLADI, KARDEŞİ OLMAYA SÖZ VERİYORUZ”

Afetlere dirençli bir İstanbul yapacaklarını söyleyen Kurum, “Nasıl Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye’de yaptıysak, 39 ilçede de milletimizle el ele vereceğiz. İmar problemi kalmayacak. Bu dönüşüm sürecini kıymetli başkanımız ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte tamamlayacağız. Dert, insanı yollara düşürürmüş. Biz de o yüzden Ümraniye’nin yollarında olacağız. İstanbul’un evladı, kardeşi olmaya söz veriyoruz. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: 31 MART’TA İSTANBUL MURADINA ERECEK

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise “31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın adayı olan Murat Kurum’u başkan yapmaya hazır mısınız? Bu sözünü bilmez adamlardan kurtulmaya tamam mı? Kapı kapı dolaşmaya var mısınız? Heyecanımız ve bugünkü coşkumuzla İstanbul’umuz 31 Mart’ta muradına erecek inşallah. Hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.