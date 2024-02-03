Demokratik Kongo Cumhuriyeti yarı finale yükseldi

Afrika Uluslar Ligi çeyrek finalinde Gine'yi 3-1 mağlup eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti adını yarı finale yazdırdı.
Afrika Uluslar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku'nun formasını giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Gine karşı karşıya geldi. Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Mbemba, 65'inci dakikada penaltıdan Wissa ve 82'nci dakikada Arthur Masuaku kaydetti. Gine'nin karşılaşmadaki tek golünü ise 20'nci dakikada penaltıdan Bayo attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Arthur Masuaku, 90 dakikada sahada kaldı. Tecrübeli sol bek, gösterdiği performansın yanında serbest vuruştan attığı golle dikkat çekti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.