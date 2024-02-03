Televizyonu Motosikletle Götürdüler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, motosikletteki 2 kişi, dev ekran televizyonu hiçbir güvenlik önlemi olmadan yaklaşık 2 kilometre taşıdı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.
Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarında motosikletteki sürücü ile arkasındaki yolcunun 70 inçlik televizyon taşıdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sürücü ve yolcunun kask takmadıkları görüldü. Görüntülerde, yolcunun bir eliyle motosikleti, diğer eliyle de televizyonu tuttuğu görüldü. Motosikletteki yaklaşık 2 kilometre süren tehlikeli yolculuk, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde son buldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.