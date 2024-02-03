Ocak ayında 136 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ocak ayı boyunca çok sayıda operasyon düzenledi.
Bu operasyonlarda 136 kişi yakalandı.
Yakalananlardan uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.