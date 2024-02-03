Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü, ertelendi

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde dünyaya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma (tahmini) 5 Şubat 2024 saat 17.00. Dünyaya dönüş (tahmini) 6 Şubat 2024 saat 17.50" ifadelerini kullandı.