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Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü, ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun dünyaya geri dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü, ertelendi mask
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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde dünyaya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma (tahmini) 5 Şubat 2024 saat 17.00. Dünyaya dönüş (tahmini) 6 Şubat 2024 saat 17.50" ifadelerini kullandı.

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03 Şub 2024 - 09:49 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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