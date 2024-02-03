Fenerbahçe Beko'dan tatsız prova

SALON: Salle Gaston Medecin
HAKEMLER: Damir Javor, Ioannis Foufis, Amit Balak
AS MONACO: Okobo 16, Loyd 2, Blossomgame 3, Brown 15, Diallo 4, Jaiteh, Motiejunas 11, Hall 2, James 23
FENERBAHÇE BEKO: Motley 11, Wilbekin 11, Sertaç Şanlı 12, Papagiannis 7, Hayes-Davis 4, Biberovic 2, Noua 8, Guduric 2, Dorsey 2, Calathes 10, Madar
1’İNCİ PERİYOT: 21-25
DEVRE: 36-44
3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-61
5 FAUL: Johnathan Motley (Fenerbahçe Beko)
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 25’inci haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi AS Monaco’ya 76-69 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi AS Monaco'da 23 sayıyla Mike James oldu. Fenerbahçe Beko’da ise Sertaç Şanlı 12 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'deki 10’uncu mağlubiyetini alırken, AS Monaco ise 15’inci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 26’ncı haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk olacak.
Fotoğraf: Öğretmen Kafe
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.