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Fenerbahçe Beko'dan tatsız prova

THY EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa temsilcisi AS Monaco'ya 76-69 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko'dan tatsız prova mask

SALON: Salle Gaston Medecin

HAKEMLER: Damir Javor, Ioannis Foufis, Amit Balak

AS MONACO: Okobo 16, Loyd 2, Blossomgame 3, Brown 15, Diallo 4, Jaiteh, Motiejunas 11, Hall 2, James 23

FENERBAHÇE BEKO: Motley 11, Wilbekin 11, Sertaç Şanlı 12, Papagiannis 7, Hayes-Davis 4, Biberovic 2, Noua 8, Guduric 2, Dorsey 2, Calathes 10, Madar

1’İNCİ PERİYOT: 21-25

DEVRE: 36-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-61

5 FAUL: Johnathan Motley (Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 25’inci haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi AS Monaco’ya 76-69 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi AS Monaco'da 23 sayıyla Mike James oldu. Fenerbahçe Beko’da ise Sertaç Şanlı 12 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'deki 10’uncu mağlubiyetini alırken, AS Monaco ise 15’inci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 26’ncı haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk olacak.

Fotoğraf: Öğretmen Kafe

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03 Şub 2024 - 08:07 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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