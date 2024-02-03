Anadolu Efes'ten 10. galibiyet

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)
ANADOLU EFES: Erten Gazi, Larkin 19, Clyburn 8, Willis 9, Pleiss 17, Thompson 9, Beaubois 4, Bryant 9, Jones 4
OLIMPIA MILANO: Napier 7, Hall 2, Shields 17, Melli 2, Voigtmann 16, McGruder 16, Lo 2, Poythress, Tonut 3, Mirotic 6, Hines 2
1’İNCİ PERİYOT: 15-15
DEVRE: 34-43
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-50
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 25'inci haftasında evinde Olimpia Milano'yu 79-73 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes’te 19 sayıyla Shane Larkin oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 10'uncu galibiyetini elde ederken, Olimpia Milano ise 15'inci mağlubiyetini aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.