Ödül ve ceza çocuklara zarar verebilir!

Yarıyıl tatili yaz tatili kadar uzun olmasa da, tatilde düzenin, uyku ve ders çalışma saatlerinin değişmesi nedeniyle yine de bir okula uyum sürecinin yaşanabileceğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Sömestir sonrası ilk hafta bazı güçlükler yaşanabilir. Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarına karşı anlayışlı olmaları çok önemli. Ailelerin anlayışına rağmen uyum süreci uzarsa ve çocukla olan iletişim bozulursa psikolojik destek almaktan kaçınılmamalı” önerisinde bulundu.

Çocuklara açık olunması ve sürecin net bir şekilde çocuklara anlatılması gerektiğini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Yarıyıl tatili süresince kış mevsiminin de etkisiyle evde daha çok zaman geçirmeye ve ev düzenine alışmış olan çocuklar için yeniden okul dönemindeki uyku düzenine dönmek biraz zorlayıcı olabilir. Okul açılmadan günler önce her zamanki yatış saatinden 1 veya 1 buçuk saat erken uyku rutine geçiş yapılmalı” önerisinde bulundu.

Tatilde tablet ve telefonla vakit geçirme süresi uzamış olabilir

2 haftalık tatilin ekran, tablet ve telefon kullanım süresinde artışa neden olabildiğini söyleyen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Okulun başlamasını beklemeden ekran süresi sınırlandırılmalı. Daha büyük yaştaki çocuklar gece geç saatlere kadar bilgisayar veya telefonda vakit geçirmek isteyebilir. Mutlaka her öğrencinin yaş düzeyine uygun biçimde ve günlük sorumluluklarını aksatmayacak şekilde ebeveynlerle planlanmış bir ekran süresi olmalı” dedi.

Ödül ve ceza uzun vadede çocuğa zarar verebilir

Okula adaptasyon sürecinin çocuktan çocuğa değişebildiğini ve ebeveynlerin çocukların endişe ve alışma süreçlerine saygı duyması gerektiğinin altını çizen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Ödül ve cezadan kaçınılmalı. ‘Okul çıkışında dondurma yeriz, ‘Ağlarsan okulda kalırsın, seni almam’ gibi cümlelerden ebeveynlerin kesinlikle kaçınması gerekiyor. Çocuğun zaten uyması gereken kurallar ödüle veya cezaya bağlanmamalı. Tehdit içeren, çocuğu korkutan cümleler veya ödülle ikna etmeye çalışırken gerçekleştirilen çaba çocuğun psikolojik ve akademik gelişimine katkısından çok uzun vadeli zarara yol açabilir” uyarısında bulundu.