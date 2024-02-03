Bir gece de 3 deprem!

3 Şubat gecesi önce Elazığ'da saat 04:17'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, hemen ardından ise Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ŞİMDİ DE HAKKARİ!

Öte yandan, saat 06:09 sıralarında bir deprem daha yaşandı. Depremin adresi bu kez Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan ( AFAD) alınan bilgilere göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir gecede üç deprem yaşandı.