Bir gece de 3 deprem!

3 Şubat gecesi önce Elazığ'da saat 04:17'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, hemen ardından ise Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ŞİMDİ DE HAKKARİ!
Öte yandan, saat 06:09 sıralarında bir deprem daha yaşandı. Depremin adresi bu kez Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan ( AFAD) alınan bilgilere göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir gecede üç deprem yaşandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.