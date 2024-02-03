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Dicle Üniversitesi personel alıyor!

Dicle Üniversitesi tarafından 72 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Dicle Üniversitesi personel alıyor! mask

Dicle Üniversitesi tarafından, hemşire, mühendis, teknisyen, kütüphaneci ve tercüman gibi meslek gruplarından 72 sözleşmeli personel alacağını duyurusu yapıldı.

Dicle Üniversitesi tarafından alınacak 72 sözleşmeli personel için meslek listesi şu şekilde;

*9 hemşire
*1 ebe
*3 tıbbi laboratuvar teknikeri
*2 tıbbi sekreter
*1 sağlık teknikeri (diyaliz)
*1 sağlık teknikeri (radyoterapi)
*2 acil tıp teknisyeni
*13 büro personeli
*21 temizlik görevlisi
*8 hasta bakım ve temizliği personeli
*1 şoför
*1 gassal
*3 koruma ve güvenlik görevlisi
*1 bilgisayar teknisyeni
*1 biyomedikal cihaz teknikeri
*1 biyomedikal mühendisi
*1 makine mühendisi
*1 kütüphaneci
*1 mütercim-tercüman

BAŞVURU ŞARTLARI;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak
*Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
*Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
*2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş olmak
*Başvurulan pozisyonun özel şartlarını sağlamak

Öte yandan başvurular, elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, 15 gün içinde “http://pbs.dicle.edu.tr” adresinden istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurusunu yapabilecek.

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03 Şub 2024 - 05:54 - Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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