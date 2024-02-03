Dicle Üniversitesi personel alıyor!

Dicle Üniversitesi tarafından, hemşire, mühendis, teknisyen, kütüphaneci ve tercüman gibi meslek gruplarından 72 sözleşmeli personel alacağını duyurusu yapıldı.
Dicle Üniversitesi tarafından alınacak 72 sözleşmeli personel için meslek listesi şu şekilde;
*9 hemşire
*1 ebe
*3 tıbbi laboratuvar teknikeri
*2 tıbbi sekreter
*1 sağlık teknikeri (diyaliz)
*1 sağlık teknikeri (radyoterapi)
*2 acil tıp teknisyeni
*13 büro personeli
*21 temizlik görevlisi
*8 hasta bakım ve temizliği personeli
*1 şoför
*1 gassal
*3 koruma ve güvenlik görevlisi
*1 bilgisayar teknisyeni
*1 biyomedikal cihaz teknikeri
*1 biyomedikal mühendisi
*1 makine mühendisi
*1 kütüphaneci
*1 mütercim-tercüman
BAŞVURU ŞARTLARI;
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak
*Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
*Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
*2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş olmak
*Başvurulan pozisyonun özel şartlarını sağlamak
Öte yandan başvurular, elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, 15 gün içinde “http://pbs.dicle.edu.tr” adresinden istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurusunu yapabilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.