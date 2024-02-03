Teklonojinin ağırlığını arttıracak!

YASED üyesi firmaların Ulusal Yenilik Ekosistemindeki yerinin güçlendirilmesine yönelik iş birlikleri çeşitlendirilecek, mevcut desteklerin daha etkin kullanılması sağlanacak. YASED’in derin teknoloji girişimlerini desteklemeye yönelik yürüttüğü Deep Tech Enhancer Projesi ve TÜBİTAK’ın Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı gibi girişimci ekosistemini destekleyen proje ve programlara katılımlar artırılacak. KOBİ’lere yönelik mentörlük ve uzman desteği sağlama yönünde çalışmalar yapılacak. YASED üyesi kuruluşlar öncül araştırmalar gerçekleştirmek üzere yönlendirilecek.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye’nin teknoloji ve yenilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarındaki en önemli paydaşlarından biri olan TÜBİTAK ile uzun yıllara dayalı iş birliğini daha kurumsal bir çerçeveye kavuşturma amacıyla yeni bir protokol imzaladı. TÜBİTAK ve YASED arasında imzalanan protokol ile yatırımcıların teknolojik gelişimlerine ve yenilik ekosistemine ayak uydurma hızlarına destek verecek ortamlar yaratılması amaçlanıyor. Protokol, teknoloji ve yenilik desteklerinin geliştirilmesi süreçlerinde iki kurum arasındaki etkileşimi artırmayı, firmalar arası iş birlikleri ile know-how ve tecrübe aktarımını kolaylaştırmayı, ülkemizin ve şirketlerimizin küresel düzeydeki rekabet gücünü artıracak şekilde dijital dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

YASED’in Ankara ofisinde düzenlenen imza töreninde konuşan YASED Başkanı Engin Aksoy, “TÜBİTAK ile yakın ilişkilerimizi pekiştirecek bu protokolün hem kurumlar olarak bizlere hem yatırımcılarımıza büyük faydalar sağlayacağına eminiz” dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, TÜBİTAK ve TEYDEB Yöneticileri ile YASED Yönetim Kurulu ve üyelerinin katıldığı imza töreninde konuşan Engin Aksoy, şunları söyledi:

“YASED olarak derin teknoloji girişimlerini desteklemeye yönelik yürüttüğümüz Deep Tech Enhancer Projesi ve TÜBİTAK’ın Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı gibi girişimci ekosistemini destekleyen proje ve programlara katılımları artıracağız. KOBİ’lere yönelik mentörlük ve uzman desteği sağlama yönünde çabalarımız da olacak. TÜBİTAK/TEYDEB destek mekanizmalarına ilişkin duyurularımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çağrı ve destek programlarının geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin oluşturulması için çalışma grupları kuracağız. Beraber proje konsorsiyumları oluşturacağız.”

Dünyadaki en büyük teknoloji geliştirme şirketlerine bakıldığında, bu markaların operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürmelerindeki en büyük ortak özelliğinin, Ar-Ge yatırımlarına ayırdıkları büyük finansal kaynaklar ve Ar-Ge faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebildikleri ülkeleri seçmek olduğunun görüldüğünü belirten YASED Başkanı Engin Aksoy, şöyle devam etti:

Türkiye’nin, dijitalleşme, nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut bilişim, akıllı ulaşım, elektrifikasyon, otonom sürüş, yenilenebilir enerjiler, e-ticaret gibi küresel trendlere paralel olarak yeni teknolojilerin kullanımı, üretimi ve transferi konularında faaliyetlerini artırmakta olduğunu görmek memnuniyet verici. Daha fazla nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) için dijital dönüşüm ile teknoloji ve yenilik ekosisteminin gelişiminin önemi çok büyük. Bu noktada ülkemiz Ar-Ge ekosisteminin gelişiminde TÜBİTAK ve TEYDEB destekleri büyük rol oynuyor. Üyelerimiz, söz konusu TÜBİTAK desteklerinden ve Hamle Programı başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı programlarından mümkün olduğunca faydalanıyor. Özellikle ikiz dönüşüm dediğimiz yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması ve sanayimizin daha rekabetçi ve katma değer üreten bir yapıya kavuşturulması açısından bu alanlarda geliştirilen teşvik programları çok önemli.”

İmza töreninde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da TÜBİTAK’ın 60 yıldır bilim, teknoloji, yenilik ekosistemini fonlayan, destekleyen bir kurum olduğunu kaydederek “Türkiye’nin 12. Kalkınma planındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde TÜBİTAK olarak bizlerin ve sektördeki sizler gibi paydaşların yakın iş birliğine ihtiyaç var. YASED ile birlikte devletimizin bizden beklediği hedeflere daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Türkiye'nin teknolojik dönüşüm ve inovasyon alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi gerektiğini belirten Mandal, “12. Kalkınma Planı’nın ana vizyon belgesinde çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanılıyor. Refah, müreffeh Türkiye’ye, bu doğrultuda hareket ederek hedeflere katma değer üreten ürünlerle ulaşacağız. YASED ile birçok açıdan ortak hedeflere birlikte ulaşma potansiyelimiz var” değerlendirmelerinde bulundu.

“Destek modellerimizin sizlerden gelecek olan görüşlerle gözden geçirilmesi, revize edilmesi veya yeni başlıklar ve yeni çağrıların açılması mümkün olabilecek” diyen Mandal, “Şu an kurumumuzun ana öncelikli alanları, yeşil ve dijital dönüşüm. Bu anlamda hem ulusal fon mekanizmalarıyla hem Ufuk Avrupa Programı gibi uluslararası mekanizmalar hem de Dünya Bankası fonu kapsamındaki destek mekanizmalarımız ile ortaklıkların pekiştirilmesini sağlayacak fırsatlar sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kuruluşların daha fazla uluslararası fondan faydalanabilmesi beklentisi olduğunun altını çizen Mandal, “Bunun için en önemli ihtiyaç noktası, kuruluşların bu fonlara ulaşma hedefiyle yetkinlik, beceri ve iletişim konularında gelişim göstermesi. Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi kapsamında biz yeni bir model öneriyoruz. Artık araştırma sonuçlarının ürünleşmeye dönüşmesi boyutunda çok makul oranlarla geri ödemeli destek sağlayacağımız bir modeli uyguluyor olacağız. Bizim için de yeni bir iş modeli ve iş birliği modeli” vurgusu yaptı.

Prof. Dr. Mandal, “Temel araştırma ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Öncül Ar-Ge Laboratuvarlarının desteklendiği programımız ise bize göre farkındalığın çok daha fazla artması gereken önemli bir program. Bu program ile geleceğin teknolojilerinin bugünden çalışılması beklentisindeyiz. Bu konuda özellikle YASED üyesi kuruluşların büyük bir hedef kitle olduğunu düşünüyoruz” diyerek Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı’nın başvuru kriterlerinin gözden geçirildiği ve Ar-Ge odaklı firmaların başvurabileceği bir şekilde güncellendiğine yönelik bilgi verdi.

Girişim ekosisteminin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Mandal, “Ülkemizde sunulan teşviklerin insan kaynağı kalitesinin ve kapasitesinin gelişmesi açısından önemli bir fırsat alanı oluşturduğunu, özellikle girişimcilik ekosistemindeki hızlı değişim, dönüşüm ve ivmeyle beraber gelecekte kendi ekosisteminizi oluşturabileceğinizi düşünüyorum. TÜBİTAK ilgili paydaşlarıyla birlikte çalışma potansiyeli ve sorumluluğu olan bir konumda. Bu açıdan biz YASED’i iyi bir ortak olarak görüyoruz” dedi. Mandal, YASED üyesi kuruluşlara, TÜBİTAK’ın stratejik destek programlarında yer alma çağrısı yaptı.