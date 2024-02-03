Kahramanmaraş da sallandı

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından, Kahramanmaraş'ta da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan ( AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 04:35 sıralarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği, 9.12 kilometre olarak belirlendi.