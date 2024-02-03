Elazığ'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan ( AFAD) alınan bilgilere göre, Elazığ'da 3 Şubat gecesi saat 04.17'de deprem meydana geldi. Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken, derinliği ise 7 kilometre olarak belirtildi.