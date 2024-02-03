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Adli Tıp Kurumu 229 personel alacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adli Tıp Kurumu 229 personel alımı yapacak.

Adli Tıp Kurumu 229 personel alacak! mask

Adli Tıp Kurumu sözleşmeli 229 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 erkek ve 1 kadın infaz ve koruma memuru, 47 destek personeli, 28 sağlık teknikeri, 14 tekniker (inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, bilgisayar), 15 laborant, 42 büro personeli, 20 hemşire, 3 psikolog, 10 biyolog, 15 mühendis (bilgisayar, inşaat, elektrik, fizik, makina) ve 12 kimyager alınacak.

Adaylar başvurularını 5-18 Şubat'ta e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler, Adli Tıp Kurumunun internet sitesinde yer alacak.

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03 Şub 2024 - 04:08 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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