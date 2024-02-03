Adli Tıp Kurumu 229 personel alacak!

Adli Tıp Kurumu sözleşmeli 229 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 erkek ve 1 kadın infaz ve koruma memuru, 47 destek personeli, 28 sağlık teknikeri, 14 tekniker (inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, bilgisayar), 15 laborant, 42 büro personeli, 20 hemşire, 3 psikolog, 10 biyolog, 15 mühendis (bilgisayar, inşaat, elektrik, fizik, makina) ve 12 kimyager alınacak.
Adaylar başvurularını 5-18 Şubat'ta e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler, Adli Tıp Kurumunun internet sitesinde yer alacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.