Adli Tıp Kurumu 229 personel alacak!

Adli Tıp Kurumu sözleşmeli 229 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 erkek ve 1 kadın infaz ve koruma memuru, 47 destek personeli, 28 sağlık teknikeri, 14 tekniker (inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, bilgisayar), 15 laborant, 42 büro personeli, 20 hemşire, 3 psikolog, 10 biyolog, 15 mühendis (bilgisayar, inşaat, elektrik, fizik, makina) ve 12 kimyager alınacak.

Adaylar başvurularını 5-18 Şubat'ta e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler, Adli Tıp Kurumunun internet sitesinde yer alacak.