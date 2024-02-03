"100 bin gence 100 bin lira!"

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Ümraniye'de gençlerle bir araya geldi. Gençlerle horon oynayan kurum Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'la birlikte menemen yaparak gençlere tattırdı. Kurum, "Sizlerin kullandığı İstanbul Kartlarınıza dilediğinizce gezmeniz, arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırmanız için yüzde 40 indirim yapacağız ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de gençlerle bir araya geldi. Kurum'a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eşlik etti. Kurum, "Heyecanımız çok büyük. Sizlere daha iyi bir gelecek sunmak, hak ettiğiniz İstanbul'u yaşatmak için 27 gündür maraton koşusundayız. İşte daha geçtiğimiz hafta İstanbul vizyonunu milletimizle paylaştık. Bu vizyonun temelinde kimler vardı biliyor musunuz? Henüz 21 yaşındayken hedefleri için koşan, engel tanımayan Sultan Fatih vardı. Ve tatbikî onun ruhunu ve motivasyonunu taşıyan sizler varsınız" dedi.

"100 BİN GENCE 100 BİN LİRA"

Kurum, "İş kurmak isteyen hepinize ön ayak olacağız. Bunu da kendimden biliyorum. Üniversiteden mezun oldum. Arkadaşımla kendi işimizi kuralım dedik. Tabi imkanlar da kısıtlı. O zaman 2 tane bilgisayara ihtiyacımız vardı. Ama ne yazık ki o bilgisayarları alamadığımız için kendi işimizi kuramadık. Sizlerin de sermayeyi nereden bulacağım derdini ortadan kaldırıyoruz. ' İlk İşim' kampanyası ile işini belirle, desteği al diyeceğiz. İş kolunu belirleyen ve eğitimini alan tüm girişimcilerimiz, belediyemizden 100 bin TL hibe alacak" sözünü verdi.

"YÜZDE 40 İNDİRİM VE 10 BİN TL"

Üniversite öğrencilerine İstanbul kart için yüzde 40 indirim sözünü tekrarlayan Kurum, "Sizlerin kullandığı İstanbul Kartlarınıza dilediğinizce gezmeniz, arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırmanız için yüzde 40 indirim yapacağız ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Bu şehirde yaşamak, aile kurmak sizler için artık zor olmayacak. Biliyoruz masraflar artıyor. Ben kendimden biliyorum. Evlendim. Eşim de öğretmen. Bir bulaşık makinesi alalım dedik. İnanın neredeyse birimizin maaşıyla onun taksitini ödüyorduk. Bu yüzden sizlerin de aynı sıkıntıları yaşamasını elbette istemiyoruz. Ve yeni evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin lira beyaz eşya yardımı yapacağız" dedi.

GENÇLERLE HORON OYNADI, MENEMEN YAPTI

Kurum, kemençe çalıp horon oynayan gençlere eşlik etti. Oynanan horonun ardından Kurum ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gençlere menemen yaptı. Soğanlı mı? Soğansız mı? Tartışmalarının ardından menemen gençlere ikram edildi.