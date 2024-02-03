Liderlik ettiği gelişimin ve yeniliğin peşindeki başarılı yolculuğunun ardında yatan güç kavramını marka stratejisi haline getiren ve sahip olduğu güç ile ürettiği lastikleri dünya genelinde bugüne kadar 130’dan fazla ülkeye ihracat eden sektörünün lider kuruluşu Petlas, lastikte güç kavramını, markasının ve fabrikasının üretim gücüyle özdeşleştirerek filmin odağına alıyor.

Petlas’ın yeni reklam filmini değerlendiren Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran: “Yeni reklam filmimizde markamız hakkında bilinmeyen birçok özelliği anlatıyoruz. Otomobil, otobüs, kamyon, traktör, iş makinesi gibi kullanım alanlarının yanında yarış araçları, askeri araçlar ve hava araçlarına ürettiğimiz lastiklerle rakiplerimizden ayrışmamızın altını çiziyoruz. Sayıları her geçen gün artan yeni nesil SUV ve elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu gücün de Petlas’ın fark yaratan Ar-Ge’si ile karşılanacağına vurgu yapıyoruz. Reklam filminde gururla öne çıkardığımız bir başka konu da Petlas’ın hava aracı lastiklerini akredite edebilen uluslararası bir test merkezine sahip dünyada dördüncü, Türkiye'de tek marka olması” diye konuştu.

Ar-Ge gücünü kampanyasına adapte etti

Gelişen teknolojilerle geleceğe yol alırken ürettiği lastiklerle de bu değişime adapte olan ve sektörel pek çok ilke imza atan Petlas, bu değişime yeni nesil lastiklerle cevap veriyor ve sektöründe yepyeni bir dönemin yolunu açıyor. Bu yeni dönemde iletişim çalışmalarının odağına “Güç” konumlandırmasını alan Petlas, sahip olduğu teknolojik ve Ar-Ge gücünü kampanyasına adapte etti. Kampanyasını “Sen yeter ki güç iste, Petlas ile güç sende” sloganı ile tüm mecralarda tüketicisi ile buluşturan Petlas, reklam filminde marka gücüne ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için üretiminin büyük kısmını güneş enerjisiyle gerçekleştirmesine vurgu yapıyor.

Petlas ile güç sende

Marka yeni reklam filmi Petlas’ın gücünü, hem metrekare hem üretim kapasitesi hem de ürün çeşitliliği olarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikası olmasından, Türkiye’den en fazla ülkeye ihracat yapan lastik üretici olma özelliğinden, yaygın satış ağından, her yıl geliştirdiği yüzlerce Ar-Ge projesinden ve hiç azalmayan en zorlu koşullara dayanan ürünleri tasarlama motivasyonundan aldığına vurgu yapıyor. Petlas, reklamda ayrıca ürünlerini markanın sahibi olduğu Türkiye’nin tek akredite test pistinde sınadığına da değiniyor. Markanın ve fabrikasının sahip olduğu bu güce günlük yaşamda araç kullanan herkesin bir gün ihtiyaç duyacağını vurgulayan final sahnesiyle güçlü ve kaliteli lastiğin önemini tüketiciye geçirerek reklam filmini sonlandırıyor.

Tempolu, dinamik ve etkileyici

Petlas’ın, Concept İletişim imzası taşıyan yeni reklam filmi, sektörde güç kavramıyla özdeşliğini tempolu, dinamik ve etkileyici karelerle anlatıyor.

Reklam filminin yönetmen koltuğunda, 100’den fazla reklam filminde imzası bulunan deneyimli yönetmen Onur Erdem oturuyor. Reklam filminde alışılmışın dışında ve çok güçlü görsel dünyalara yer veren reklam filminin görüntü yönetmenliğini ise dünyaca ünlü birçok reklam filmi, uzun metrajlı film ve önde gelen dijital platform dizilerinde imzası olan Firar Güney Kayran üstleniyor.

Yeni reklam filminin çekimleri İstanbul, Kırşehir ve Kayseri’de olmak üzere 4 günde tamamlandı. Pistlerde sınırları zorlayan, tarımdan inşaata her sektörü taşıyan, onlarca tonluk uçakları saniyeler içinde durduran, Avrupa’nın en büyük lastik üretim tesisi ile Petlas, dev fabrikasının fon olarak kullanıldığı yeni kampanyasıyla “güç” kavramını sahipleniyor. Devasa üretim alanlarından, farklı segmentlerdeki araçlara kadar Petlas’ın her alanda neleri başardığını ön plana çıkaran reklam filmi, ortaya çıkan Petlas gücünün son kullanıcının gündelik yaşantısındaki faydasına dikkat çekiyor.

Reklam Filmi Künyesi

Reklamveren: Petlas

Reklamveren Temsilcisi: Esra Ertuğrul Boran, Alper Şahin

Reklam Ajansı: Concept

Müşteri İlişkileri: Barış Alemdar, Özlem Najdi

Prodüksiyon: Organic Film

Yönetmen: T. Onur Erdem

Görüntü Yönetmeni: Firar Güney Kayran

Yapımcılar: Cengizhan Fidan, İrem Durdil