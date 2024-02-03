Güldür Güldür Show'a tepki!

Show Tv'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'a, sosyal medya platformu olan X'de tepkiler büyümeye devam ediyor. Skeçte, oyuncunun gazi rolünde oynayan diğer oyuncuya karşı "sen acılarından besleniyorsun, sen narsistik bir bireysin, sen odak noktası olmaya çalışıyorsun tamam en gazi sensin, kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz." dediği sözler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Öte yandan, Güldür Güldür ekibinden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Güldür Güldür ekibi, videonun çarptırıldığını aslında niyetlerinin ortak değerlerin korunması olduğunu ifade etti.

Güldür Güldür ekibinden yapılan açıklama şu şekilde; "Youtube’da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz."