ABD'den hava saldırısı!

ABD, Cuma günü Irak ve Suriye'de saldırılar düzenledi ve Ürdün'de bulunan üç Amerikan askerini öldüren bir insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak İran'ın İslam Devrim Muhafızları Kolordusu unsurlarını içeren hedefleri vurdu. Pentagon Merkez Komutanlığı, Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü ve bölgedeki İran destekli milislerle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere 85 hedefin vurulduğunu söyledi.

Pentagon'un bir dizi misilleme saldırısı olacağını söylediği şeylerin ilki. ABD'nin bölgedeki tırmanan kampanyasında Kudüs Gücü'nü ilk kez doğrudan hedef almasıdır ve Washington'un İsrail-Hamas savaşının yol açtığı genişleyen bir bölgesel çatışmanın daha derinlerine çekildiğine dair korkuları artıracaktır. Merkez Komutanlığı, hava saldırılarının "ABD'den uçan uzun menzilli bombardıman uçaklarını" içeren uçaklar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Toplamda, 125'ten fazla hassas mühimmat ateşlediler ve komuta kontrol ve istihbarat merkezleri de dahil olmak üzere tesisleri vurdular; roket, füze ve insansız hava aracı depolama alanları; ve lojistik merkezler, dedi Joe Biden yönetimi, İran destekli milislerin Irak, Suriye ve Ürdün'deki ABD askeri personeline yönelik saldırılarına rağmen gerginliğin tırmanmasını önlemeye çalıştı.

İRANI DOĞRUDAN VURMASI İÇİN BASKI ALTINDA!

ABD geçen ay Yemen'deki İran destekli Husi isyancılara karşı bir füze saldırısı kampanyası başlattı. ABD savunma bakanı Lloyd Austin Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Çok katmanlı bir yanıtımız olacak ve yine, durumun ne olduğuna bağlı olarak birkaç kez yanıt verme yeteneğine sahibiz" dedi. Washington, geçtiğimiz Pazar günü Ürdün'deki üssüne düzenlenen ve 41 askerin de yaralandığı insansız hava aracı saldırısını, radikal bir Şii milis gücü olan Kataib Hizbullah'ın yanı sıra İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana ABD askerlerine yönelik 160'tan fazla saldırının sorumluluğunu üstlenen diğer grupları içeren karanlık bir şemsiye grup olan Irak'taki İslami Direniş'e bağladı. IRI, İran tarafından kontrol edilen Direniş Ekseni'nin bir parçası ve Hamas'ın Ekim ayında Yahudi devletine saldırmasından bu yana İsrail'in çıkarlarını da hedef alıyor. Biden, Husi isyancıların küresel ticaret için önemli bir nakliye yolu olan Kızıldeniz'deki ticari gemilere aylarca süren saldırılarının ardından geçen haftaki saldırılara yanıt olarak bazı Cumhuriyetçilerin İran'ı doğrudan vurması için baskı altında.

SAVAŞ ARAMIYORUZ AMA BUNDAN KORKMUYORUZ!

ABD, Yemen'deki Husi mevzilerine, grubun uluslararası deniz trafiğine saldırma kabiliyetini azaltmak amacıyla 10'dan fazla saldırı düzenledi. "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Aradığım şey bu değil, "dedi Biden Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, nasıl yanıt vereceğine karar verdiğini söyledikten sonra. İranlı yetkililer ayrıca ABD ve İsrail ile doğrudan çatışma ya da bölgesel bir savaş istemediklerini söylediler. Devrim Muhafızları komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Savaş aramıyoruz ama bundan korkmuyoruz" dedi. Biden'ın saldırı kararı, son günlerde ulusal güvenlik ekibiyle uygun bir yanıta karar vermek için yapılan birkaç toplantının ardından geldi. Bu arada, Kataib Hizbullah Çarşamba günü ABD birliklerine yönelik saldırıları durdurduğunu söyledi. ABD, bu iddiayı "göründüğü gibi" kabul etmediğini ve Kataib Hizbullah'ın birliklerine saldıran tek grup olmadığını söyledi. Cuma günkü iddialı yanıt, giderek istikrarsızlaşan Orta Doğu'yu daha da güçlendiriyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgenin 1973'te İsrail ile komşuları arasındaki Yom Kippur savaşından bu yana en tehlikeli kavşağında olduğu konusunda uyardı.

KAYNAK; FINANCIAL TİMES