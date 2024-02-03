- Asayiş

Direksiyon başında fenalaştı, takla attı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan cip, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Direksiyon başında fenalaştı, takla attı mask
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Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 BHA 076 plakalı ciple seyir halinde olan Murat E., iddiaya göre direksiyon başında fenalaştı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Murat E., ciple yol kenarındaki elektrik panosu ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı. Murat E., ters dönen araçta sıkıştı. Kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan Murat E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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03 Şub 2024 - 01:04 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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