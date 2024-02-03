'Ekonomik programımız kesintisiz devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek :
"Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan Hanım'ın aldığı karar tamamen kişiseldir ve kendi takdiridir. Kararına saygı duyuyoruz ve hizmetlerinden dolayı minnettarız.
Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni Başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik programımız kesintisiz ve güçlü bir kararlılıkla devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ekibimize ve programımıza olan desteği ve güveni sonsuzdur.
Ekip olarak enflasyonla mücadele programımızı uygulamaya ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atmaya kararlıyız." dedi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.