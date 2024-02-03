GÜLHANE EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

1-İDARENİN

a) Adı : Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

b) Adresi : General Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:1 06010 Keçiören/ANKARA

c) Telefon ve Faks : 0312 304 20 00 - 0312 304 22 50



2-İLANIN KONUSU : Hastanemiz emrinde görevli Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) Yasin UZUNTARLA hakkında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İnceleme ve Soruşturma Biriminin 02/01/2024 tarih ve 232957164 barkod sayılı yazısına istinaden savunma istemi tebliği.



Hastanemiz emrinde görevli ve aşağıda açık kimliği ve adresi belirtilen Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) Yasin UZUNTARLA hakkında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İnceleme ve Soruşturma Biriminin 02/01/2024 tarih ve 232957164 barkod sayılı yazısında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. Maddesinin (E) bendinin (l) fıkrası (Terör Örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak yada kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak) hükmü gereğince adı geçenin Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası ile tecziye edilmesi yönünde teklif getirilmiştir. Bu kapsamda adı geçenin Başhekimliğimizin 09/01/2024 tarihli ve 233610416 barkod sayılı ‘’ Savunma Talebi’’ konulu yazısının tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde savunmasını vermesi aksi halde savunma hakkında vazgeçmiş sayılacağı;



İlgilisine İlanen duyurulur.







Adı ve Soyadı : Yasin UZUNTARLA

T.C. : 17359780224

Açık Adresi : Emrah Mah. General Tevfik Sağlam Cad. No:60 B İç Kapı No:11

Keçiören/ANKARA

