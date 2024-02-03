İLANEN TEBLİGAT

ANKARA ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN



Altındağ İlçesi Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu Öğretmeni iken görevinden çekilmiş sayılan (T.C. 25....244) Nazike UNUTMAZ yasal faiz harici 15/06/2018 doğuş tarihli ana para 26.622,38 TL. Tutarındaki kişi borcuna ait borç bildirim belgesinin gereğinin yerine getirilmesi ait 11/01/2024 TARİH VE 2024/2590 ALACAK TAKİP DOSYA NOLU bildirim belgesinin; ilgili kişi kuruma gelmediğinden Altındağ Nüfus Müdürlüğünden alınan yazıda da güncel adresinin olmadığından tebliğ edilememiş olup ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip Maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. Maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonunda, ilanen tebliğ olunur.

