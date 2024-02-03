T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1498 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1498 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, YEŞİLTEPE Mahalle/Köy, 31992 Ada, 1 Parsel, 1.kat 5 nolu bb. - konut cinsindeki taşınmazın 1/2 hissesi satılacaktır

Adresi : Yeşiltepe Mahallesi Çınar Sokak Yeşilvadi Apt. No: 2/5 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.165 m2

Arsa Payı : 74/1165

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Taşınmazın Keçiören Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, Konut Alanı, Ayrık Nizam, Kat Adedi:4 kat, TAKS:0,40, KAKS:1.60

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:28

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.