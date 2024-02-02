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"Yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum"

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ettiğini söyledi.

"Yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum" mask
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" dedi.

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02 Şub 2024 - 23:32 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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