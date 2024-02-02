Hatayspor Fatih Karagümrük’ü mağlup etti

Mücadeleyi değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İki takımı da çok ilgilendiren bir maçtı. Hangi takım kaybetseydi kırmızı hatta yakın kalacaktı. Biz bunu maç öncesinde oyuncularımıza da söyledik. En önemli maç olduğunu dile getirdim. İyi bir konsantre ile maçı kazanmasını bildik. O yüzden oyuncalarımızı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın galibiyeti. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, çalışıyoruz, imkanlar doğrultusunda puan kazanmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte Hatayspor daha yukarı gidecektir. Buna emin adımlarla gideceğiz” dedi.
ŞOTA ARVELADZE: GOL YEMEDEN OYNAMAYA BAŞLAMIYORUZ
Maçın içinde kalamadıklarını söyleyen Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, “Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz. Bu alışkanlık olmaktan çıktı artık. Gol yedikten sonra top sahibi olmaya başlıyoruz. Maçın içinde kalamadık, çok erken ikinci golü yedik. Sonrası için rakibe kolay oluyor. Kontra atağa iyi çıkan oyuncuları var. Son dakikalarda 3 stopere döndük. Öne ekstra santrafor koyduk, gol attık ancak kalemizde üçüncü golü yedik. Rakip takımı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.