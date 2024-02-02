'Camiye yardım' bahanesiyle paraları çaldı

Olay, Tosya Şekerci Camisi'nde meydana geldi. Cuma namazı sonrası bir kişi yardım kutusu açarak cami için yardım toplamaya başladı. Namazdan sonra camiden çıkan cemaat kutuya para atmaya başladı. Ancak, para toplayan kişinin davranışlarından şüphelenen bir vatandaş, sorular sormaya başlayınca panikleyen kişi topladığı paralarla camiden uzaklaştı.

Tosya Müftülüğü, durumu polise bildirdi. Cemaatten haksız yere para toplayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.