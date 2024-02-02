Cumhur İttifakı Bursa ilçe adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde AK Parti'yi ve Cumhur İttikafı'nı temsil edecek Bursa ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükorhan Belediye Başkan adayının Kamil Turhan, Gemlik Belediye Başkan adayının Refik Yılmaz, Gürsu Belediye Başkan adayının Mustafa Işık, Harmancık Belediye Başkan adayının Yılmaz Ataş, İnegöl Belediye Başkan adayının Alper Taban, İznik Belediye Başkan adayının Kağan Mehmet Usta, Karacabey Belediye Başkan adayının Ali Özkan, Keles Belediye Başkan adayının Ali Doğru, Kestel Belediye Başkan adayının Ferhat Erol, Mudanya Belediye Başkan adayının Gökhan Dinçer, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayının Ahmet Beygirci, Nilüfer Belediye Başkan adayının Celil Çolak, Orhaneli Belediye Başkan adayının Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkan adayının Bekir Aydın, Osmangazi Belediye Başkan adayının Mustafa Dündar, Yenişehir Belediye Başkan adayının Davut Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan adayının Oktay Yılmaz olduğunu açıkladı.