Turgut Altınok, Sincan'da vatandaşlarla buluştu

Sincan'da seçim çalışmalarını sürdüren Altınok, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir enerji fabrikasında işçilerle öğle yemeğinde bir araya gelerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile işçilerin sorunlarını dinledi.

Buradan cuma namazı için Malıköy Mahallesi'ne giden Altınok, namazın ardından mahalle kıraathanesinde vatandaşlara hayata geçireceği projelere ilişkin bilgi verdi.

Büyükşehir yasasıyla köyden mahalleye dönüşen bölgelerde tarımı destekleyeceklerini belirten Altınok, kent genelinde suyu olmayan köy bırakmayacaklarını aktardı.

Ankara'daki köylerin makus talihini değiştireceklerini anlatan Altınok, şöyle devam etti:

"İki yıl içerisinde Ankara'nın köylerini, köyden mahalleye dönen yerler dahil olmak üzere Avrupa standartlarına kavuşturacağız. Ankara'mızın en ücra yerinde yaşayan vatandaşımın bile ayağı çamura değmeyecek. Biz bunu Keçiören'de yaptık. Tarım planlamasını yapıp kendi kendine yeten bir başkent yapacağız. 7 ilçemizde termal sular var, bunlardan faydalanacağız. Afyon Sandıklı domates ihraç ediyor, Ankara neden etmesin. Kışın dahi Ankaralı sebzesini kendi şehrinden temin edecek. Bu şekilde maliyet düşecek. Vatandaş daha uygun, ucuza şehrimizde ürettiğimiz sebzeleri tüketecek.

Toprak analizi yapacağız, analize göre çiftçilerimize tohumlar vereceğiz. Büyükşehirde olmayan sera Keçiören Belediyemizde var. O serada milyonlarca fide üretiyoruz ata tohumundan. Ücretsiz bir şekilde bu tohumları bütün Ankara’ya dağıtacağız. Konağı olmayan köylerimizin konağını yapacağız, mezarlığı bakımsız olanları yapacağız, morg ihtiyacı olan köylerimiz varsa onları halledeceğiz. Ayrıca ürettiğinizi satabileceğiniz pazar yerleri yapacağız, şu anda yollarda satılıyor. Buralarda ne güvenlik ne de lavabolar var, güzel satış yerleri yapacağız. 2 yılda en geç bunlar çözüme kavuşacak."

-"Evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız"

Sincan Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mevlana Spor Kompleksi'nin açılış programına da katılan Altınok'a, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti ile MHP'nin Sincan ilçe başkanları ve ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'da eşlik etti.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, Sincan Belediyesinin ilçede ABB'nin yapmadığı hizmetleri yaptığını belirterek, ABB tarafından Sincan'ın cezalandırıldığını aktardı.

Mevlana Spor Kompleksi'ni inşa eden Sincan Belediyesine ve Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür eden Altınok, şunları kaydetti:

"Emeklerimize ayda 5 bin lira sosyal refah desteği vereceğiz. Her ay hesaplarına yatıracağız. Dar gelirli ailelere her ay bin lira doğalgaz desteği vereceğiz. Ankaralının parasını Ankaralıya vereceğiz. Yine 2 bin 500 liralık bir Başkent kart vereceğiz. Vatandaşımız, pazardan, kasaptan, tuhafiyeciden alışveriş yapsın, ayakkabısını alsın. Ne ihtiyacı varsa alsın. Bu alışverişi de nereden yapacak? Mahalle bakkallarından yapacak. Efendim o büyük marketlerimiz var ya onlardan değil. Mahalle esnafımız, konfeksiyoncu, kasabı, manavı, zücaciyeciden yapacak. Yani içki ve sigaranın dışında Başkent Kart ile vatandaşımız gidecek, ayda 2 bin 500 liralık alışverişini yapabilecek inşallah. En önemlisi şunu yapacağız. Evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Kira öder gibi yapacağız. Binlerce konut yapacağız. İnşallah sizlere anahtarlarını teslim edeceğiz. Bu kira fiyatlarını düşürecek."