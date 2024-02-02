Yenimahalle Seçim Koordinasyon Merkezi açılıyor

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından Yenimahalle Seçim Koordinasyon Merkezi'nin 3 şubat cumartesi Akın Caddesi'nde saat 14.00'da açılacağını duyurdu. Açılışı Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi yaşar ile yapacağını açıkladı.
Mansur Yavaş açıklamasında: "Yenimahalle Seçim Koordinasyon Merkezi’mizi Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar
ile birlikte açıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir." dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.