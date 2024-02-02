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Yenimahalle Seçim Koordinasyon Merkezi açılıyor

Mansur Yavaş, Yenimahalle Seçim Koordinasyon Merkezi'nin 3 şubat cumartesi saat 14.00'da açılacağını duyurdu.

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Mansur Yavaş sosyal medya hesabından   Yenimahalle Seçim Koordinasyon Merkezi'nin 3 şubat cumartesi  Akın Caddesi'nde saat 14.00'da açılacağını duyurdu. Açılışı  Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi yaşar ile yapacağını açıkladı.

Mansur Yavaş açıklamasında: "Yenimahalle Seçim Koordinasyon Merkezi’mizi Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar
ile birlikte açıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir." dedi.

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02 Şub 2024 - 18:48 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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