Video için play'e tıklayın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yayımladığı mesajda:

"Biyolojik çeşitlilik için büyük önem arz eden, eşsiz doğal güzelliklere sahip sulak alanlarımızı hep birlikte koruyalım. Doğamız nefes alsın, geleceğimiz umutla filizlensin." ifadelerine yer verdi.