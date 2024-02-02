Deney 13: METABOLOM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır :"Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan METABOLOM deneyi ile; Astronotlardan toplanacak olan kan, idrar ve tükürük örnekleri üzerinde yapılacak olan moleküler düzeydeki detaylı analizler ile uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkileri nasıldır? sorusunun cevabı aranıyor." ifadelerine yer verdi.