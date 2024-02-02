Deney 13: METABOLOM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır :"Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan METABOLOM deneyi ile; Astronotlardan toplanacak olan kan, idrar ve tükürük örnekleri üzerinde yapılacak olan moleküler düzeydeki detaylı analizler ile uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkileri nasıldır? sorusunun cevabı aranıyor." ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.