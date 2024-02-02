- Bilim & Teknoloji

'Deney 13: METABOLOM'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından METABOLOM deneyini tanıttı.

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Deney 13: METABOLOM

  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır :"Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan METABOLOM deneyi ile; Astronotlardan toplanacak olan kan, idrar ve tükürük örnekleri üzerinde yapılacak olan moleküler düzeydeki detaylı analizler ile uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkileri nasıldır? sorusunun cevabı aranıyor." ifadelerine yer verdi.

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02 Şub 2024 - 17:31 - Bilim & Teknoloji

Mahreç  Şevval Ateş

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