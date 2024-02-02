- Ekonomi

'Dış ticaret açığı azalıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda:" Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Programın çalıştığını teyit ediyor.

Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek Ocak’ta 97,9 milyar dolara geriledi." dedi 

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02 Şub 2024 - 17:22 - Ekonomi

Mahreç  Melisa Sapaz

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