02 Şub 2024 - 17:11- Gündem G:

Şahıslar fotokopana yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabında Tunceli’de yaban keçisi avlayan şahısların Milli Parklar fotokapanına yakalandığını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabında şu ifadeler yer verdi:" Tunceli’de yaban keçisi avlayan şahıslar @milliparklar
fotokapanına yakalandı. DKMP ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 TL para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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02 Şub 2024 - 17:11 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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