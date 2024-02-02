Şahıslar fotokopana yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabında şu ifadeler yer verdi:" Tunceli’de yaban keçisi avlayan şahıslar @milliparklar

fotokapanına yakalandı. DKMP ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 TL para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."