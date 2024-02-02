Fenerbahçe maça hazır

Trendyol süper lig 24.haftada Fenerhabçe, B.Antalyaspor ile 3 şubat cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak. Fenerbahçe sosyal medya hesabından B. Antalyaspor maçının hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "B. Antalyaspor maçı hazırlıklarımızı tamamladık."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.